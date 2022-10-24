Ahmet Nur Çebi: Bu açıklamalar derbiyi etkilememeli

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben daha önce hakemler değişmeli demiştim. Birkaçı değişse de daha sonra geri getirildiler. Eski hakemlerin dönmesine kimse ses çıkarmadı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Hatayspor deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, maç öncesinde gündemi değerlendirdi. Çebi, Galatasaray'ın hakem itirazları ve açıklamaları ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor"

Ahmet Nur Çebi açıklamasında; "Herkesin hakemle ilgili serzenişi oldu. '1 yıl önce bu hakemleri değiştirelim, yenisi gelsin' demiştim. Gönderilen arkadaşlar geri geldi. O zaman şimdi zamanı değil diyenler şimdi şikayet ediyor." dedi.

"Bu açıklamalar derbiyi etkilememeli"

Beşiktaş Başkanı sözlerinin devamında; "Yapılan bir yanlışa müdahale etmezsen yarın bu sizin de başınıza gelir. Galatasaray da şu anda bunu yaşıyor. Bu açıklamaların, derbi öncesi hakemleri etkileyecek şekilde yapılmamasını diliyorum.

Birinin bugün canı yandı diyerek, eyyamcılık yapıp, sonraki maçta o takıma sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız." açıklamasında bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu derbi mücadelesi 5 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.