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    Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin transferiyle ilgili konuştu

    Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin transferiyle ilgili konuştu

    Caner Erkin’in transfer iddiasıyla ilgili mikrofon uzatılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Caner Erkin ile alakalı gündeme gelen bir şey olmadı. Gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 17:34
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Antalya'daki kampına katıldı.

    Başkan Çebi, havalimanında açıklamalarda bulundu.

    Çebi, transferler hakkında bilgi verirken gündemdeki Caner Erkin konusuna da açıklık getirdi.

    "Caner'le ilgili gündeme gelen bir şey olmadı"

    Karagümrük'le yolların ayrılmasından sonra Beşiktaş'a gideceği yönünde iddialar üzerine Beşiktaş Kulübü Başkanı "Caner'le ilgili gündeme gelen bir şey olmadı. Gazetelerden okudum ben de. Hocayla oturup konuşacağımız konular var. İhtiyacı var mı, doğru gördüğü eğri gördüğü... Görevimiz, yapılan tespitlere göre katkı vermektir. Gerekiyorsa olacak, gerekmiyorsa olmayacak. Bu kamptan sonra hocanın görüşleri daha doğru ve anlamlı olacaktır. Göreceğiz ne olacağını." açıklamasını yaptı.

    Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin transferiyle ilgili konuştu ViDEO

    "Hoca espriyi seviyor"

    TRT Spor'a konuşan Çebi, Şenol Güneş'in Neymar sözleri hakkında ise "Hoca espriyi seviyor. Güzel şeyler söylüyor, hoş oluyor. Birazcık keyif almak lazım futboldan." diyerek sözlerini tamamladı.

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