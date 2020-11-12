Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'u istiyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un transfer listelerinde olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Çebi, sosyal medyada çıkan 'Sergen Yalçın istifa ediyor' haberlerini yalanlarken, forvet transferi için de isim verdi.

"CENK İSTEDİĞİM BİR FUTBOLCU"

Beşiktaş Başkanı, ''Transferleri biz yaptık, hepimiz bir arada yaptık. Hocamızın istediği bazı oyuncuları alamadığımız durumlar oldu. Ancak aldığımız oyuncuların hiçbirinde hocamız, 'Bunu istemiyorum almayın.' demedi. Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. İstemez miyim Beşiktaş daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var. Bir forvet istiyorum. Böyle bir eksiğimiz var. Limitlerimiz uygun olduğu şartlarda bunu gerçekleştirmek kafamızda var. Cenk'in ismi de geçiyor ama şu anda Everton'a oynuyor. Beşiktaş'ta top oynama şansı olursa bunu denemek isterim. İstediğim bir futbolcu." dedi.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Sergen Yalçın'ın görevi bıraktığı yönünde çıkan haberler hakkında da konuşan Çebi, "Bunlar doğru değil. Sergen Hoca ile yolumuza devam ediyoruz. İkimizin amacı da Beşiktaş’a hizmet etmek. Hocamızla amacımız, Beşiktaş'ın başarısı olduğu sürece birbirimizle yollarımız ayrılmayacaktır. Hocamla yolumuza devam ediyoruz. Böyle günlerde Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bunlar yalan ve kasıtlı olarak çıkarılıyor. Muhalif olanların zarar vermek amaçlı yaptığı şeyler. İnişler ve çıkışlar olacaktır." ifadelerini kullandı.