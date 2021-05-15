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    Ahmet Nur Çebi: Çok mutluyum

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 23:04
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    Ahmet Nur Çebi: Çok mutluyum

    Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020-21 sezonunun şampiyonu oldu.

    Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

    "ÇOK ZOR BİR SENEYDİ"

    Çebi açıklamalarında, “Çok mutluyum. Çok zor bir seneydi. Hep zor şeyler vardı. Allah yardım etti. Çocuklarımın mücadelesiyle, Sergen hocanın, teknik kadronun, tüm çalışanların emeğiyle şampiyon olduk.

    Devam edeceğiz, alıştık artık inşallah.” ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi: Çok mutluyum #1

    Ahmet Nur Çebi: Çok mutluyum #2

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