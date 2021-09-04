Ahmet Nur Çebi: Demirören alacaklarını kulübe bağışlayacak

Olağan Divan Kurulu'nda konuşan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in alacaklarını kulübe bağışlayacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, yaklaşık 2 yıl aradan sonra Divan Kurulu toplantısını üyelerin katılımıyla yaptı.

Siyah-Beyazlılar'ın 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısına üyeler geniş bir katılım gösterdi.

Kürsüde söz alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi.

Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in siyah-beyazlı kulüpten alacağı mevcuttu.

"BEŞİKTAŞ'A VERDİĞİ ZARARLARDAN FAZLASINI BAĞIŞLAYACAK"

Çebi konuyla ilgil yaptığı açıklamada, "Yıldırım Demirören ile hesap görüyoruz. Beşiktaş'a verdiği zararların daha fazlasını bağış yapacak. Sağ olsun, en azından bunu yaptı." ifadelerini kullandı.