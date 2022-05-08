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Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi taraftarla tartıştı

Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi taraftarla tartıştı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi için stada giderken bir taraftarla tartıştı. Çebi, Beşiktaş taraftarına "Ali Koç'un gazına mı geliyorsunuz?" dedi.