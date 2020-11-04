Ahmet Nur Çebi: Dorukhan'a 1.5 milyon euro veremeyiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, yıllık 1.5 milyon euro isteyen futbolcu ile bu şartlarda anlaşmanın zor olduğunu söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fanatik'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceki yönetimin yaptığı anlaşmaların kendilerini zora soktuğunu söyleyen Başkan, “Bizden önce alınan oyuncularda tuhaf bir durum var. Mesela Ruiz. Bizden 1.7 milyon euro kazanıyordu. Şimdi Real Betis’te 400 bin Euro’ya oynuyor. Bir de oyuncular bizim ülkemizde vergi de ödemiyor. Aradaki bu fark, nerelere gidiyor!” sözlerini kullandı.

"GUTI BİZİ İCRAYA VERDİ"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Fikret Orman döneminde yardımcı antrenörlük yapan Guti hakkında da konuşan Çebi, “Aklımın almadığı bir konu da Guti... Neden alınmış bilemiyorum. Şenol hocaya sorulmuş mu, o ne demiş, nasıl kabul etmiş bilemiyorum. Net bildiğimiz, ‘alacağım var’ diyerek kulüp aleyhine şikayetçi olup icra takibi başlattığı...

Şeffaf yönetim anlayışıyla olup biteni paylaşıyoruz. Eski başkandan hesap sorma olayı hep masaya konuyor. Bağımsız şirket, araştırmasını bitirince gereken yapılacak”





"DORUKHAN 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR"

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan ile ilgili de konuşan Çebi, “Futbolcuların akıllarını menajerleri karıştırıyor. Özellikle de yabancıların... Mesela Tyler Boyd ve Cyle Larin... Parasal konularla ilgili bir sıkıntıları yok ama temsilcileri bu konuda çok farklı! Dorukhan konusuna gelince... Ona ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon lira yani. Bu ekonomik olarak imkansız. Bizler, ismi değil kulübü yaşatmalıyız” diye konuştu.

DORUKHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Transferdeki başarılı hamleleriyle "Alo ben Emre ağabeyin" repliğiyle efsaneleşen Emre Belözoğlu'nun da Fenerbahçe adına milli futbolcu ile temasa geçeceği biliniyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan Toköz, Beşiktaş ile anlaşamaması halinde suyun karşı yakasına Kadıköy'e geçiş yapması bekleniyor.