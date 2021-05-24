Ahmet Nur Çebi: Dorukhan'la vedalaştık

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı televizyon programında, "Dorukhan'la konuştum. 'Müsaade ederseniz yurt dışında oynamak istiyorum' dedi. Ben de 'Gurur duyarım' dedim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Transferler ilgili konuşan Çebi, birçok oyunucudan bahsetti.

Çebi açıklamalarında, “Aboubakar kuantum fiziği okuyor, akıllı adam. Sezon başında da sakatlığına göre anlaşma yaptık. Duygularımla hareket etmemem gereken bir süreçteyiz. Bana en az iki sağlıklı santrafor lazım.

Aboubakar’ın, Göztepe maçından önce son MR’ı çekildiğinde sakatlığı devam ediyordu. Sakat değildi ve oynamadı diye bir durum söz konusu değil.





“DORUKHAN’A İZİN VERDİM”

Ankara dönüşünde Dorukhan'la uçakta konuştum. 'Müsaade ederseniz yurt dışında oynamak istiyorum' dedi, elimi öptü. Ben de 'Gurur duyarım' dedim, izin verdim. Milli takımda bir süreci olacak, burası baba ocağıdır. İstediği zaman döner, bizde oynar.

“GHEZZAL KONUSUNDA SORUN YAŞARSAK KULÜBÜYLE YAŞARIZ”

Ghezzal şimdilik tatile gitti. Giden her futbolcu, Beşiktaş’a geri dönmek istiyor. Ghezzal son dakikada motosikletle yetişti, kimleri düşündük olmadı, o nasip oldu. Ghezzal konusunda sorun yaşarsak kulübüyle yaşarız, kendisiyle yaşamayız.

“BURAK’IN BEŞİKTAŞ GENEL KURUL ÜYESİ OLMASINDAN GURURLUYUM”

Bu başarıyı yurt dışında yakalamak çok önemli, futbolda önemli bir ülke Fransa. Bunu yapanın Türk futbolcu olması, Beşiktaş'ın genel kurul üyesi olması nedeniyle gururluyum. ‘Çocukların önünü aç’ felsefesini bana Burak gösterdi.” İfadelerini kullandı.