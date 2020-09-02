Ahmet Nur Çebi: En az 7-8 oyuncu ile görüşüyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yapılacak transferler, limit problemi ve gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, transfer için siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

"LİMİT İYİLEŞTİRMESİ KONUSUNDA ENDİŞELERİMİZ VAR"

TFF'nin koyduğu limit konusuna değinen Başkan Çebi, "TFF'nin verdiği limitler var, bu limitler tutmayınca getirdiğiniz oyuncuları tescil etmiyorlar. Beşiktaş'ın limitleri, şu an mevcut kadroya bile az geliyor. Bir iyileştirme bekleniyor.

Bu iyileştirmenin olup olmayacağıyla ilgili endişelerimiz var. TFF Lisans Kurulu bunu değerlendiriyor ama nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyoruz. Bu transfer limiti çözülmeden kadroya kimseyi katamayız. Bu borç bize miras olarak kaldı. Acı şeyler." ifadelerini kullandı.

"PARAMI ÖDEYİN GİDERİM DİYORLAR"

Ayrılmasını istedikleri futbolcuların sözleşmelerini feshetmediğini de belirten Çebi, "Bazı oyuncuların gitmesini istiyoruz. '3'te 2'sini öderseniz, giderim' diyorlar. '1 milyon euroyu ödeyin' diyor gideceğim. Yani 3 yıl, 3 milyon euro." şeklinde konuştu.

"EN AZ 7-8 OYUNCU İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer çalışmalarına da devam ettiklerini vurgulayan Beşiktaş başkanı, "En az 7-8 oyuncu ile görüşüyoruz. Transferde önümüz açılırsa, kadromuzu güçlendireceğiz. Popülist davranmayacağız. Adımız 'Limitçi Başkan'a çıkmış. Bir başkana 'Limitçi Başkan' diye manşet atılır mı? Ve bunlar da en iyileri! Limiti ben mi koydum? Ben popülist davranmayacağım Yorumcular ne yazarsa yazsın, hepsine selam olsun. Tavrımız değişmeyecek." dedi.

"N'KOUDOU SAKATLANDI"

N'Koudou'nun dün oynanan Sivasspor maçında sakatlandığını hatırlatan Çebi, "Santrfor, sağ bek ve belki de bir kanat alacağız. Dün N'Koudou sakatlandı. Bu çocuğun bonservisinin %50'si 4,5 milyon euroya alınmış. Bu çocuğumuz ayda bir çıkıp maç oynuyor ve sakatlanıyor, biz ne yapalım." diyerek sözlerini noktaladı.