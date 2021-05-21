Ahmet Nur Çebi: En az Aboubakar gibi santrfor lazım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuştu.

"Otoriteler yine 'Beşiktaş başarılı olamaz! desin. İyi geliyor bize. Futbolcular çok iyi oynadılar. Ama Sergen Hoca çok istedi şampiyonluğu. Sergen Yalçın büyük bir hoca artık. Camianın içinden biri. Çok zeki ve akıllı biri. Futbol oynamış olmanın kendine getirdiği bir avantaj da var. Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene önce gelebilseydi."





"DERBİLERE YABANCI HAKEM ÖNERİSİ SUNDUM"

"Hakemlere bu sezon özelinde, 10 üstünden 6-7 veririm. Hakemleri hırpalamayalım diye derbiler için yabancı hakem önerisini sundum. Derbilerde hala daha iddia ediyorum. Yazık, hakemleri hırpalıyoruz. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, kendileriyle ilgili yorum yapıyorlar. 'Şu hakem, bizi şu tarihte doğramıştı' deniyor."

"TRANSFERDE BASKI YAPILMASIN"

"Aboubakar, Porto'da istediğini bulamamış. Bize geldi. Ben çok seviyordum zamanında. Onu göğüsledim. Hem o kazandı hem Beşiktaş... Mevcut sakatlığı nüksederse Beşiktaş'ın ağır yük taşımaması için madde vardı. Aboubakar da sağ olsun kabul etti. Kibar bir çocuktur. Talihsiz bir sakatlık yaşadı son haftalarda. 'Sayenizde futbola döndüm' dedi. Sadece kafamda netleşen şu: Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verebileceğinden daha fazlasını kimseye veremem. Futbolculara parayı ödemeyince zaten oynamıyorlar ve sonra parasını faiziyle alıyorlar. En az Aboubakar kadar biri lazım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Forvet konusuna bu sene farklı bakacağız."





"KULÜP İÇİN KEFİL OLDUM"

“Kulüp için 675 milyon TL kefalete imza attım. 110 milyon TL’yi de nakit olarak kendim verdim. Bu şampiyonluğun anahtarı 'Bırakmam seni' kampanyasıdır, hiç tartışmasız. Göremiyorsunuz takımı ama dokunabiliyorsunuz, taraftarı sıcak tuttuk böylece”

"ALİ KOÇ'UN NE ŞİKAYETİ OLABİLİR?"

"Ali Koç'u sever, sayarım. Ama rakip olarak çatışmamak mümkün olmuyor. Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum ama varsa da üzülürüm. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bir gazeteci 'Derbi için ne düşünüyorsunuz, hakemle ilgili yorumunuz nedir?' diye sordu. 'Koç Holding'de çalıştığı söyleniyor' dedi. Ben de bunun üzerine 'Bunu ben de duyuyorum ama beni ilgilendirmiyor. Ben maçtan sonra hakemin ne yaptığını yorumlayabilirim' dedim. 'Hakemi etki altına almayın' denildi. Nasıl etki bu? O gün hakem Beşiktaş'ı doğradı. Darbeyi biz yedik. Atılan bizim oyuncumuz, atılmayan onların oyuncusu. Ali Koç'un ne şikayeti olabilir ki? Ben 'Koç Holding'den biri yönetisin' demedim ki. Ali Koç 'Bizde çalıştığını ima etmişsiniz' dedi. Ben de videoyu gönderip böyle olmadığını söyledim."





"FATİH HOCA BENİ ANLAMIŞTIR"

"Fatih Hoca, futbolun içinden gelmiş biri. Orada tabii ki dedim. Tabii ki bizi alkışlamak zorundasınız demedim ki. Sporun içinden gelmiş herkes için birbirlerini alkışlamak gibi bir ritüelin olması zaten doğal. Kazanırsak diye cümle kuruyorum. Zaten gazetelerde yazdı ya, benim söylemimden dolayı Galatasaraylı futbolcular motive olmuşlar. Değerli hocam, benim söylemimi anlamıştır. Futbolcusunu motive etmek için bunu kullanmış olabilir. Belki de anlamasına rağmen bunu araç olarak kullanmıştır, o da hocanın hakkıdır.





"SERGEN HOCAMIZ HAK ETTİ"

"Bu konuda yüz kere cevap verdim ama fikrimiz belli. Sergen Hocamız ile uzun yıllar beraber olmak istiyoruz. Biz teklif ederiz, hoca ne kadar isterse yazsın oraya. 3, 4, 5, ne istiyorsa yazsın. Bu, onun hakkı. Başarmış birisi. İyi bir Beşiktaşlı; hak etti."

"SALİH UÇAN'I İSTİYORUZ"

"Salih Uçan konusunda niyetimiz var ama henüz öyle bir anlaşma yok. Kafamızdan geçirdiğimiz bir oyuncu"

"GHEZZAL EVİNE GİTTİ"

"Ghezzal'ın evi Monaco'da; gidecek tabii. Bizimle sözleşmesi bitti. Görüşmeler başlayacak. Uçakta konuştum. Hepsi de 'Beşiktaş'ta kalmak isteriz' dediler. Fakat kulüplerle görüşmeler yeni başlayacak. Enseyi karartmamak lazım." "Rosier, Ghezzal ile aynı durumda. Onu da ya kiralayacağız ya da bonservisini alacağız."





"DORUKHAN AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Öte yandan Haber Global'e yaptığı açıklamalarda Dorukhan hakkında da konuşan Çebi, "Dorukhan ile daha vedalaşmadık ama bizimle kontratı bitti. Bugün Ankara'dan dönerken uçakta konuştuk. 'Avrupa'da oynamak istiyorum' dedi. Samimi olduğunuz zaman bir şey söylenmez. 'Oğlum yurt dışı hevesin varsa, sana güle güle demekten başka şansımız yok ama baktın olmadı, kapımız sana her zaman açık' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım" dedi.