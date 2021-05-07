Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki alkışlayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbi öncesi yaptığı açıklamada, "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Fatih Terim; yapacağını, yapmasını gerekeni söylemiş" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, “Derbiler değişik bir atmosferde oynanıyor. Galatasaray güçlü bir ekip. Şampiyon olmadan 'olundu' demek doğru bir şey değil.

"RAKİPLERİMİZE SAYGIMIZ VAR"

Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz. Henüz şampiyon olmadık. İhtiyacımız olan puanları aldığımız zaman, şampiyon olduğumuzu ifade edebiliriz.

Ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Galatasaray maçının önemimi biliyoruz. Galatasaray’ın büyük bir camia olduğunu ve güçlü bir takıma sahip olduğunu biliyoruz.





"FATİH TERİM TABİİ Kİ ALKIŞLAYACAK"

Sergen hocamıza ve futbolcularımıza güveniyorum. İçimde huzur var. Kendimi iyi hissediyorum.

Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Fatih Terim; yapacağını, yapmasını gerekeni söylemiş. Kazanırsak tabii ki alkışlayacaklar." ifadelerini kullandı.

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