Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a da sebep olduk

Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe ve Galatasaray'a da sebep olduk

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımı'nın sponsorluk anlaşmasında konuştu.

Beşiktaş Kulübü, Kadın Futbol Takımı'nın yeni göğüs sponsoru ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"10 YILLIK İŞ BİRLİĞİNİ GERİDE BIRAKTIK"

Basın toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi "Kadın futbol takımı idarecilerimize söyledim, 'Öyle her maç 5-6 gol atıp karşı tarafı rencide etmeyelim' dedim. 2-3 gol de yeter. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerlerini, kadın futbol takımını kurmaya zorladık. Buna sebep olduğumuz için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.