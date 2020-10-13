Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor

Uzun süredir Fikret Orman'la arası kötü olan Ahmet Nur Çebi, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı Divan Kurulu'nda Orman'ın ihracını isteyecek.

Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde Fikret Orman ile ters düşen ve istifa eden Ahmet Nur Çebi, daha sonra seçime adaylığını koymuş ve başkan seçilmişti.

Her fırsatta Orman'ı eleştiren Çebi, Abdullah Avcı ile yaptığı sözleşmeden dolayı eski başkana bir hayli kızgın.

ÜYELİKTEN İHRAÇ EDİLMESİNİ İSTEYECEK

Sözleşmede Avcı'ya tazminatsız istifa hakkı tanıyan ve Beşiktaş'ı yüklü miktarda tazminat konusunda çaresiz bırakan eski yönetime büyük tepki gösteren Çebi, önümüzdeki ay yapılacak Divan Kurulu toplantısında Fikret Orman'ın, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı ihracını isteyecek.

Diğer yöneticilerin de bu konuda Çebi'ye tam destek verdiği öğrenildi.