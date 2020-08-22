Ahmet Nur Çebi: Futbolcuların %99'u indirim yapmadı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu toplantısında limit konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Kadrodan giden olmadıkça yeni arkadaşlara yer açmak bir handikap" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Transfer konusunda limit nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Çebi, altyapıya önem vereceklerini ve bunun için Mehmet Ekşi ile anlaştıklarını açıkladı.

"SEÇİME GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Çebi seçim iddialarına şu sözlerle yanıt verdi: "Yönetici arkadaşlarımdan memnunum, çalışıyoruz. Ağır konuları üstlenmiş durumdayız Yönetimi beğenmediğimiz veya seçime gideceğimiz söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu değil."

"SALGIN NEDENİYLE KOMBİNE SATAMIYORUZ"

Pandemi yüzünden kombine satışlarının sekteye uğradığını söyleyen Başkan Çebi, "Koronavirüs nedeniyle kombine satamıyoruz. Satmayı da doğru bulmuyoruz. Fakat Beşiktaş'a destek olmak isteyen olursa banka hesaplarımız ortada. Oraya gönderebilirlerse teşekkür ederiz." dedi.





"FUTBOLCULARIN YÜZDE 99'U İNDİRİME YANAŞMADI"

Mali sıkıntılardan dolayı futbolcularla görüşme gerçekleştiren Beşiktaş'ın neredeyse tüm futbolculardan olumsuz dönüş aldığını belirten Çebi, "Maliyetleri çok yüksek futbolcularımız var. İndirim konusunda yüzde 99 olumsuz yanıt aldık. Hatta birçok futbolcudan aldığımız yanıt, 'Biz bir daha böyle kontrat bulamayız, o yüzden buradan ayrılmayız' dediler.

Transfer limitimiz 30 milyon euroya düştü. Ayrılan futbolcuların yerine futbolcu alma şansımız bile yok bu parayla. Şu anda ayrılanlardan sonra takıma 40 milyon euro ödeme yapmak zorundayız. Bizim limitimiz 30 milyon euro. Bunun yarattığı sıkıntı devam ediyor. Çözebildiğimiz kadar çözmeye çalışıyoruz. Kadrodan giden olmadıkça yeni arkadaşlara yer açmak bir handikap. Başka takımlar bunu nasıl yapıyor bilemiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Herkesin beklentileri var. 3 milyon euroluk futbolcu gönderdiğimizde onun yerine 3 oyuncu almak gibi mecburiyetimiz var." şeklinde konuştu.





"ALTYAPI İÇİN MEHMET EKŞİ İLE ANLAŞTIK"

Altyapıya önem vermeleri gerektiğini yineleyen Çebi, "Özümüze, gençlere dönmek zorundayız. Sergen Hocamızdan destek istedik. 'Altyapıda futbolcu var da ben mi oynatmıyorum' dedi. Çok haklı. Bunun için eski kaptanlarımızdan Mehmet Ekşi ile anlaştık. Altyapıyı ona bırakıyorum. Sergen Hoca ile uyumlu şekilde çalışacaklar. Altyapıdan nasıl oyuncu çıkarırız, nasıl bir sistem kurabiliriz bunları planlayacağız." dedi.

"PAOK MAÇINA GİDİP DÖNECEĞİZ"

PAOK maçının siyasi sorunlardan kaynaklı olarak zor geçeceği tartışmaları üzerine de konuşan Beşiktaş başkanı, "PAOK maçında kazanırsak önümüz açılır. Yaşanan siyasi gerilimler var. Dışişleri Bakanımız bu konuda bize destek oluyor. PAOK Başkanı ile de görüştüm. Biz efendi gibi gidip maçımıza çıkarız. Beşiktaşlı olarak biz cesuruz. 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize bir şey olursa arkamızda çok insan var, hallederler." diyerek sözlerini noktaladı.