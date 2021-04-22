Ahmet Nur Çebi, futbolcularla ilgili konuştu

Basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisileri'nde basın toplantısı düzenledi.

Çebi düzenlediği toplantıda, futbolcularla alakalı da konuştu.

“ABOUBAKAR, ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİZİMLE”

Çebi açıklamalarında, "Aboubakar'ın kontratını ben yaptım. Kendisi bizim futbolcumuzdur. Önümüzdeki sene bizimle oynamaya devam edecektir.

Opsiyonu varsa, o hak Beşiktaş'a aittir. Beşiktaş, bu sene ondan alabileceği katkıdan fazlasını almıştır. Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde seneye bizimle oynamaya devam edecektir.





“GHEZZAL VE ROSİER TAKIMDA KALMAK İSTİYOR”

Rosier ve Ghezzal'ı takımımıza kazandırmak istiyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Aboubakar dahil, oyuncuların hepsi takımda kalmak istiyor.





“LARIN BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR FUTBOLCU”

Larin, benim çok sevdiğim bir futbolcu. Buraya geldiğinde kucakladık, imkan verdik. Onu bu hale getiren hocamıza da teşekkür ediyorum. Larin'le ilgili teklif gelir, geliyor, gelecektir.

Sezon bitene kadar hiçbir futbolcuma gelen taleplerle ilgili ne konuşurum, ne cevap veririm, ne soru sorana cevap veririm.





“CENK TOSUN ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN İLK YARISINA KADAR KENDİSİNİ ANCAK TOPARLAYACAKTIR”

Cenk Tosun, önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar kendisini ancak toparlayacaktır. Everton'ın kendisiyle ilgili nasıl tasarrufu olur bilemiyorum. Ona kapımız sonuna kadar açık olacak.” ifadelerini kullandı.