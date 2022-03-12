Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
583.621
-0.78%
BTXN Coin
39.30
1.89%
Bitexen
-0ºC
İstanbul
Hafif kar -0 C

    Ahmet Nur Çebi: Galatasaray, maçı isterse bizim statta oynayabilir

    Ahmet Nur Çebi, derbinin ertelenme tartışmasıyla ilgili, "Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait, Galatasaray burada oynayabilir." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmet Nur Çebi: Galatasaray, maçı isterse bizim statta oynayabilir

    Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı ise hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Maç öncesinde hava koşulları nedeniyle maçın ertelenmesi tartışması çıkmıştı.

    Konuyla alakalı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

    "GALATASARAY'DAN TALEP GELMEDİ"

    Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "Talep, Galatasaray'dan da TFF'den de gelmedi şu saate kadar. Özellikle futbol maçlarının ertelenmesi hakkındaki yönetmelikler nettir. Bu kuralların dışında bir durum olduğunu da düşünmüyoruz.

    Ahmet Nur Çebi: Galatasaray, maçı isterse bizim statta oynayabilir #1

    "İSTERLERSE BİZİM SAHAMIZ MÜSAİT"

    Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir, takımlardan birisidir. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir.

    İsterse Barcelona maçını burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. İstanbul'da, Galatasaray'ın saha zeminin uygun bir sahada oynayabileceğini düşünüyorum ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum.

    Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, Galatasaray'a kapımız açık. Bunu kabul etmiyoruz." dedi.

    Ahmet Nur Çebi: Galatasaray, maçı isterse bizim statta oynayabilir #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Trafiğe çıkmayın' uyarısı
    İç Haber

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Trafiğe çıkmayın" uyarısı

    Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı Asiye ve Cemal'in büyük sırrı açığa çıkıyor!
    Medya

    Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı Asiye ve Cemal'in büyük sırrı açığa çıkıyor!

    Görüş Bildir