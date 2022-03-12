Ahmet Nur Çebi: Galatasaray, maçı isterse bizim statta oynayabilir

Ahmet Nur Çebi, derbinin ertelenme tartışmasıyla ilgili, "Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait, Galatasaray burada oynayabilir." dedi.

Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı ise hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Maç öncesinde hava koşulları nedeniyle maçın ertelenmesi tartışması çıkmıştı.

Konuyla alakalı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN TALEP GELMEDİ"

Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "Talep, Galatasaray'dan da TFF'den de gelmedi şu saate kadar. Özellikle futbol maçlarının ertelenmesi hakkındaki yönetmelikler nettir. Bu kuralların dışında bir durum olduğunu da düşünmüyoruz.





"İSTERLERSE BİZİM SAHAMIZ MÜSAİT"

Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir, takımlardan birisidir. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir.

İsterse Barcelona maçını burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. İstanbul'da, Galatasaray'ın saha zeminin uygun bir sahada oynayabileceğini düşünüyorum ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum.

Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, Galatasaray'a kapımız açık. Bunu kabul etmiyoruz." dedi.



