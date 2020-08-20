Ahmet Nur Çebi: Galatasaraylı yöneticiler başarısız oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Mensah konusunda başarılı olduklarını söyledi. Galatasaraylı taraftarlardan da Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için saygılı olunmasını rica etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bernard Mensah'ın transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakip Galatasaray ile bu transferde büyük bir mücadele veren Beşiktaş, uzun uğraşlar sonucunda mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.

"BERNA HANIM SÖZÜNDE DURDU"

Mensah'ın transferinde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kendilerine verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Başkan Çebi, "Transferin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Hanım'la çok evvelden görüştüğümüzde bize, 'Futbolcuyla yollarımızı ayırmaya karar verirsek öncelik sizindir' dedi.

Sözüne sadık kalan bir Anadolu kadınıyla biz bu işi el sıkışarak hallettik. Anadolu'da bir laf vardır; Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır. Berna Hanım bizim için çok değerli ve çok kıymetli birisi. Kendisi hakkında sosyal medyada yazılanları doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

"BU BİR YÖNETİCİ BAŞARISIDIR"

Galatasaray taraftarlarının sorgulaması gereken kişilerin kendi yöneticileri olduğunu söyleyen Çebi, "Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Hanımefendinin bu konuda en ufak bir taksiratı yoktur. Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur. Galatasaray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değildir. Kendi yöneticileriyle bu hesabı görmeleri gerekiyor. Bence görmelerine de gerek yok sonuçta bu bir transferdir. Galatasaray da başka bir gün başka bir transfer yapacaktır. şeklinde konuştu.

"GALATASARAY TARAFTARI SAYGI ÖLÇÜSÜNDE YAZMALI"

Sarı-kırmızılı taraftarlardan ricada bulunan Beşiktaş başkanı, "Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Benim haddim değil Galatasaray taraftarından bir istekte bulunmak. Hanımefendinin bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan böyle bir hanımefendiye saygılı bir ölçüde yazmaktır." dedi.