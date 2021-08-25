Ahmet Nur Çebi: Hakem hataları ilk haftadan öne çıktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken hakem hatalarından dert yandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların gündemindeki konular hakkında konuştu.

Yabancı kuralı hakkında konuşan Çebi, "8+3 yabancı kuralını doğru bilmiyorum. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız." dedi.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi - İZLE



"SEZON SONUNA KADAR BÖYLE GİDERSE YANDIK"

Fikret Orman'ın açıklamalarına kongrede cevap vereceğini belirten Başkan Çebi, hakem hatalarından yakındı. "Daha yeni başlamasına rağmen ligin, yine ön plana çıkan şey hakem hataları. Bunların önlenmesi için ne yapılması gerekiyor? Bunlar TFF ve MHK'nin bileceği işler. Ben, Gaziantep'te Beşiktaş'ın penaltısının verilmediğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin rakipleri, penaltılarının verilmediğini söylüyor. Herkes kendi tarafından bakıyor. Her takım canımız yandı diye bağırmaya başladı. Sezon sonuna kadar böyle giderse yandık."