Ahmet Nur Çebi: Harcama limitlerinin acil olarak açıklanması gerekiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Servet Yardımcı'yla yaptığı görüşmede harcama limitlerinin esnetilmesi gerektiğini ifade etti. ”Harcama limitlerinin acil olarak açıklanması gerekiyor.” dedi

Süper Lig’de maçlar hız kesmeden devam ederken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Vodafone Park'ta düzenlenen iftar yemeğine katıldı.



Katıldığı yemekte açıklamalarda bulunan Çebi, harcama limitleri konusunun üstünde durdu. “Şu anki en büyük problemimiz harcama limitleri” diyen Çebi, TFF'de geçici olarak başkanlık görevinde bulunan Servet Yardımcı'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.



Sözcü gazetesinin haberine göre, siyah-beyazlıların başkanı, “TFF limitleri açıklamakta geç kalıyor. Harcama limitlerinin acil olarak açıklanması gerekiyor. Ayrıca limitler de esnetilmeli” dedi.

Sahaya bankalar çıkmayacak, biz çıkacağız

Başkan Çebi, “Bu konuyla ilgili Servet Yardımcı Bey ile görüştüm. ‘Bankalar Birliği böyle istiyor' dedi. Ben de kendisine, ‘Sayın Başkan, sahaya bankalar çıkmayacak, biz çıkacağız. Siz bankaları bize bırakın, biz onları ikna ederiz. Zaten biz kulüpler sahaya çıkamadıktan sonra TFF olarak siz ne yapacaksınız?' dedim. Ayrıca ‘Öyle bir durumda her bir yönetim kurulu üyeniz, güreş ve boks gibi federasyonlarına gitmek zorunda kalırsınız” diyerek espri de yaptım” ifadesini kullandı.

40 takımla mı oynayacağız?

Küme düşmenin kaldırılması için yapılan başvurular için de konuşan Çebi, “Geçen sezon küme düşmenin kaldırılması benim fikrimdi. O dönem mücbir sebepler vardı. Ancak şu an böyle bir şeyin olması mümkün değil, düşmenin kaldırılması saçma olur. Ne yani 40 takımla mı oynayacağız ligi? İzmir takımlarının ligden düşmesine üzüldüm” diye konuştu.