İHA

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu'nda yapıldı.

Beşiktaş eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENDEN SONRA 6 AY DAYANAMADIN"

Çebi, sözlerine şöyle başladı:

Son mali genel kurulumuzda Hasan Arat beyefendinin, 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı sevgili dostlarım. Sanıyorum ilk oldu, ayrıldıktan sonra genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepinizin de hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum. O yüzden onurla, gururla, korkmadan çekinmeden konuşabiliyorum. Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum.

"FİKRET ORMAN KENDİSİ GİTMİŞTİR"

Eski başkanlardan Fikret Orman'a kumpas kurulduğuyla ilgili haberlerinin gerçeği yansıtmadığını aktaran Çebi, şu ifadeleri kullandı:

Ben geldiğimde Beşiktaş'ın gelirler temlikleydi. Elektrikler kesikti, bizi bir tane üst düzey yönetici karşılamadı. Fikret Orman bana ikinci başkan olarak devam etmemi teklif etti, ben devam etmek istemedim. 'Serdal Adalı var, onunla da bir konuş' dedim. Fikret Orman kendisi gitmiştir, kumpas falan yok. Kumpası kendisi kurmuştur. Bütün camianın bilmesini istiyorum. Magazin programlarında ileri geri ailemin adını ağzına almasını hiç yakıştırmıyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan da uzak dur.

"BEŞİKTAŞ'A 4 KUPA KAZANDIRAN EMEKLERİMİZ VAR"

Kendisine yöneltilen asılsız ithamlara yalnızca divanda cevap verdiğini vurgulayan Ahmet Nur Çebi, sözlerini şöyle tamamladı: