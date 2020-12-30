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    Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

    Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 12:54
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 16:12
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    Koronavirüs salgını, tüm dünyayı olduğu gibi spor camiasını da etkilemeye devam ediyor.

    Daha önce testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci defa koronavirüse yakalandı.

    HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

    61 yaşındaki başkanın, özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

    DAHA ÖNCE DE KORONA OLMUŞTU

    Hatırlanacağı üzere Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından iyileşmişti.

    Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı #1

    BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

    Konu hakkında bir açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, Çebi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

    Beşiktaş JK

    Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı #2

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