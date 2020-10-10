Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın yine anlaşamadı

Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın yine anlaşamadı

Ahmet Nur Çebi, Boyd'un yerine Ljajic'in kadro dışı bırakılmasını isteyen Sergen Yalçın'ın bu talebini geri çevirdi. Yönetimin yardımcı hoca isteğini ise Sergen Yalçın veto etti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile Başkan Ahmet Nur çebi arasındaki gerilim devam ediyor...

Aylardır birbirlerine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulunan ikili yine karşı karşıya geldi.

Gençlerbirliği maçı sonrası istediği transferin yapılmadığını ima eden Yalçın, Çebi ile TFF'ye bildirilmesi gereken 14 yabancı futbolcu konusunda da anlaşamadı.

LJAJİC'İN KADRO DIŞI BIRAKILMASINI İSTEDİ

Tyler Boyd'un yerine Adem Ljajic'in lisansının dondurulmasını talep eden 47 yaşındaki teknik adama yönetimden olumsuz yanıt geldi.

Amerikalı futbolcuyu kadro dışı bırakan yönetim, Yalçın'la yardımcı antrenör konusunda da uzlaşamadı.

Alanyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan'ın yerine bir antrenör alınması gerektiğini düşünen Başkan Ahmet Nur Çebi, bu isteğini Sergen Yalçın'a iletti.

Ancak ekibinin yeterli olduğunu düşünen Beşiktaş teknik direktörü, yönetimin bu talebini reddetti.