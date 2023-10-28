Ahmet Nur Çebi kararını verdi: Başkanlık seçiminde aday olacak mı Beşiktaş'ta seçim kararı alınmasının ardından Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını açıklaması bekleniyordu ancak Beşiktaş Başkanı'nın aday olmayacağı iddia edildi.

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Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin 17 Aralık'ta yapılacak seçimde yeniden aday olması bekleniyordu.

Camianın ve ailesinin deneyimli isme yeniden aday olmaması için baskı yaptığı ve Çebi'nin yapılan baskılar sonucunda aday olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Çebi'nin kısa süre içerisinde aday olmayacağını açıklayacağı ifade edildi.

Emre Kocadağ aday olacak

Bu gelişme sonrası asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ'ın aday olacağı ifade ediliyor.

Adaylığını açıklayan Hasan Arat'ın rakibinin Emre Kocadağ olacağı öğrenilirken Tevfik Yamantürk ise aday olmayacağını duyurdu.