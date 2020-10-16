Ahmet Nur Çebi: Keşke Şenol Güneş gitmeseydi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Keşke Şenol Güneş Beşiktaş'tan gitmeseydi" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımdan ayrılmasına üzüldüğünü kaydetti.

"GÖNLÜMÜZE SU SERPİYORUZ"

Basın toplantısında konuşan Çebi, "Keşke Şenol Güneş, Beşiktaş'tan gitmeseydi. Ancak gitmesi için çok baskı ve oyunlar yaptılar. Olsun gönlümüze su serpiyoruz, Milli Takım'ı güneşli günlere hazırlıyor." dedi.





"SERGEN HOCA ŞAMPİYONLUĞA FOKUSLANDI"

Sergen Yalçın'ın sözleşmesini istediği anda uzatabileceklerini de belirten başkan, "Hoca, Beşiktaş'ın önem verdiği ve geçen sene de başarısını ispat etmiş bir isimdir. Geçen sene geldiğimizde 13'ten 3'e getirdik takımı. Kimse bunları konuşmuyor. 2 maça göre endekslenerek tavır ve tarz belirlenmeye çalışılıyor, bunları da doğru bulmadığımı hatırlatmak isterim.

Sergen Hoca bizim için kıymetlidir. Sözleşme uzatmak istediğinde her zaman biz o sözleşmeyi uzatmaya hazırız. Hocamızın böyle bir talebi yoktur anlamında da söylemiyorum. Hoca şu anda da şampiyonluğa kendisini fokuslamış durumda. Bu sözleşmeleri her zaman için Beşiktaş'tan alabileceğini biliyor, biz de kendisine o cesareti verdik." ifadelerini kullandı.



