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Ahmet Nur Çebi, kritik UEFA görüşmesi için İsviçre'de

Ahmet Nur Çebi, kritik UEFA görüşmesi için İsviçre'de

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu ile görüşmek için İsviçre’ye gitti.