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    Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanı oluyor

    Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanı oluyor

    Yarın yapılacak Kulüpler Birliği başkanlık seçimi öncesi en güçlü aday Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:59
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    Mehmet Sepil'in başkanlıktan istifa etmesinin ardından, Kulüpler Birliği üyeleri yeni liderini seçmek için yarın toplanacak.

    Başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi, şu an için en güçlü aday konumunda.

    ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜ

    Seçim öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelen Çebi, destek istedi.

    Çebi, seçilmesi halinde Kulüpler Birliği'nin 11. başkanı olacak.

    Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanı oluyor #1

     

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