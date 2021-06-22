Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etti

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Beşiktaş'ta yönetim ile Sergen Yalçın arasında yeni sözleşme konusu krize dönüşürken, başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini temmuz ayında bırakacağını açıkladı.

YABANCI SAYISI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu sayısı, kulüp harcama limitleri gibi konularda Kulüpler Birliği Vakfı'nın taleplerine olumlu yanıt vermemesi üzerine bu kararı aldı.

Öğle saatlerinde toplanan Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda ilk olarak söz alan Ahmet Nur Çebi, bu kararını kulüp başkanlarıyla paylaştı.





"ADAY OLMAYACAĞIM"

Ahmet Nur Çebi istifa etti haberleri üzerine NTV'ye yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim. 6 Temmuz’da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.





