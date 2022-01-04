Ahmet Nur Çebi: Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in ikinci yarısının 15 gün geç başlaması için TFF'ye başvurdu.

7 futbolcusunda koronavirüs veya grip tespit edilen Beşiktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.





"LİGİN 2. YARISI 15 GÜN SONRA BAŞLASIN"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Birçok futbolcumuz Kovid-19. Her kulüp de aynı durumda. Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş'ın talebi üzerine nasıl bir cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.