Euro
15.1046
2.05%
Dolar
13.3907
2.47%
Altın
775.2420
2.14%
Borsa
1,956.65
1.56%
Bitcoin
623.689
-0.70%
BTXN Coin
33.33
-0.68%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Ahmet Nur Çebi: Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın

    Ahmet Nur Çebi: Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın

    Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in ikinci yarısının 15 gün geç başlaması için TFF'ye başvurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 15:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    7 futbolcusunda koronavirüs veya grip tespit edilen Beşiktaş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den bu hafta oynanacak lig maçının ertelenmesini ve 2. yarının 15 gün sonra başlamasını talep etti.

    Ahmet Nur Çebi: Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın #1

    "LİGİN 2. YARISI 15 GÜN SONRA BAŞLASIN"

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Birçok futbolcumuz Kovid-19. Her kulüp de aynı durumda. Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş'ın talebi üzerine nasıl bir cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.

    Süper Kupa öncesi Beşiktaş'ta sağlık problemleri - HABERİ

    Ahmet Nur Çebi: Ligin 2. yarısı 15 gün sonra başlasın #2


    Görüş Bildir