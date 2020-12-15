Ahmet Nur Çebi: Mücadeleden memnun değilim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2-1'lik Alanyaspor yenilgisinin ardından oyuncuların ortaya koyduğu futboldan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 2-1 yenilerek zirve yarışında yara almıştı.

"MEMNUN DEĞİLİM"

Yaşanan puan kaybı sonrasında yönetimdeki kurmaylarıyla dertleşen Çebi'nin, "Yenilgi olabilir. Futbol bu. Ancak takımın ortaya koyduğu futbol ve sergilediği mücadeleden memnun değilim. Beşiktaş kalitesinin çok altında kaldılar. Bundan ders çıkarıp yoğun maç trafiğini en az kayıp ile atlatmaktan başka çaremiz yok." sözlerini sarf ettiği bildirildi.