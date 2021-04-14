Ahmet Nur Çebi: Mustafa Cengiz'e mesaj attım cevap vermedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği'nden istifa etmesiyle ilgili, "Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk imza töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor maçında sakatlanıp sezonu kapatan Cenk Tosun’la ve zeminle ilgili konuşan Çebi, ”Cenk'in sağlığı önemli, geleceği önemli, o birinci planda. Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda yürürken uğramış olduğu büyük bir sıkıntılı durum söz konusu.

Sahanın iyi bakılmamasından kaynaklanması bizi daha da üzmüştür. Körün gözüne parmak sokmak gibi oldu. Erzurumspor'un sahasında bu olayın olmuş olması, diğer kulüplerde olmayacak anlamına gelmez. Ben, stattan sorumlu yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hiç başımızı eğdirecek bir durum olmadı.





“TÜRKİYE’NİN GENEL BİR SORUNU BU ZEMİN”

Erzurumspor'un gecesiyle ilgili yanlış anlaşılmalar oldu. Erzurumlular, doğru bir tavırla geceyi ertelemeyi münasip gördülerse teşekkür ediyorum. Stattaki zeminin sulanması, yumuşatılmasıyla ilgili gerekli hassasiyet gösterilmedi. Canlı yayını erteleme konusundaki hassasiyeti, kendi sahalarının yumuşamasında gösteremediler maalesef.

Türkiye'nin genel bir sorunu bu zemin. Bunun arkasında Kulüpler Birliği Başkanı olarak duracağım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Federasyonun da destek vereceğini hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

“MESAJ ATTIM, CEVAP VERMEDİ”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Kulüpler Birliği’nde istifa etmesine ve hakem hatalarına da değinen Çebi, “Mustafa Cengiz Bey, Kulüpler Birliği'nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım. Çünkü herhangi bir karar yok, icraat var.

Kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı dile getirmiştir Mustafa Cengiz, bir şey diyemiyorum. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Sadece Galatasaray değil, onlardan daha fazla da biz mağduruz. Tüm kulüp başkanlarının maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuşmadığı günler diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KULÜP, TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR FİNANSAL RAHATLIK İÇİNDE”

Beşiktaş’ın mali durumuyla ilgili konuşan Çebi, “Kulüp, tarihinde olmadığı kadar finansal rahatlık içerisinde. 6 ay boyunca maaş almayanların, son 1-2 ay içinde maaş almayıp da bunu gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Pandemiden zarar gördük.

Tüm bunlar çerçevesinde çalışanlarımızın hiç mağdur olmadığı bir süreç yaşıyoruz. KÇÖ'den kulübümüz faydalanmıştır. Mağdur olduğunu iddia eden varsa olabilir.

Pandemi mücbir sebeptir, olağanüstü bir durumdur. Biz çalıştırdığımız kimsenin hakkını yemedik. Eğer çalıştırmıyorsak, gelip hak talep ediyorlarsa bu doğru değildir.

Beşiktaş, 118 yıldır tüm çalışanların parasını ödemiştir. 1-2 aydan fazla çalışanlarımıza borcumuz yok. 6-8 ay boyunca almadıkları da olmuş bizden önce.” açıklamalarında bulundu.