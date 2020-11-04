Ahmet Nur Çebi: N'Koudou'nun yarısı alınmış

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman yönetiminin N'Koudou'nun bonservisinin yarısına 4.5 milyon euro ödediğini söyledi. Çebi, "Bu kontratlar nasıl yapılmış inanılır gibi değil" dedi.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 2019 yılında Tottenham'dan transfer ettiği ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü katkı alamadığı sol kanat oyuncusu N'Koudou'yla ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

Çebi, Fikret Orman yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yarısına 4.5 milyon euro ödediğini söyledi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "N’Koudou’nun bonservisinin yarısı 4.5 milyon Euro’ya alınmış. Diğer kulübü, ‘Bugün satıyoruz’ derse diğer yarısını alma mecburiyetimiz var. Bu kontratlar nasıl yapılmış inanılır gibi değil." şeklinde konuştu.

7 haftası geride kalan ligde henüz hiç forma giyemeyen N'Koudou, bu sezon sadece PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynamıştı.

"KRONİK SAKAT"

Teknik direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada, "N'Koudou'nun kronik sakatlığı var sezon başından beri ve son haftalarda bu daha fazla tekrarlanmaya başladı." diyerek Fransız futbolcunun krotik sakat olduğunu söylemişti.