Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe galibiyetinin ardından Önder Karaveli ile ilgili, "Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Göztepe'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Galibiyetin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

"HOCAMLA YÜRÜMEYİ İSTİYORUM"

Çebi kendisine yöneltilen, "Katar'daki Süper Kupa maçında Önder hoca takımın başında olur mu?" sorusuna, "Olur olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek istiyoruz ama kendimi diğer konulara karşı da tedbirli etmek durumundayım. Hocamla yürümeyi istiyorum.

Hocam, iyidir. Tercihimdir. Projelerime uygundur. Yönetim kurulu da arzulu, taraftar da istekli. Önder hocanın hak ettiği bir şeyi, elinden bir başkasının alması mümkün değil. Zaman ne gösterir..." şeklinde yanıt verdi.

Ahmet Nur Çebi: Önder Hoca'yla devam etmek istiyoruz İZLE











"HAKEMLİK YAPMAYA HAZIRIM"

Süper Kupa maçının hakem atamasıyla ilgili tepki gösteren Çebi, "Hakemler atanırken neden atanıyor? Neden belli bir hesaba dayandırılmıyor? İlla birisi kalkıp, bu hakem bu maça atandı diyor, ben bunu anlamıyorum. Bunu doğru bulmuyorum

Süper Kupa maçına başka hakem bulamadıkları için TFF ve MHK'yi tebrik ediyorum. Eğer hakem eksikliği varsa, ben bile hakemlik yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.