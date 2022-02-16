Ahmet Nur Çebi: Önder Karaveli ile devam etmeyi düşünüyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Murat Sancak'ın maç sonu söylediği sözlere tepki gösterirken, Önder Karaveli ile seneye de devam etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı" sözlerine değinen Beşiktaş'ın bir numarası, "Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu, kendisine basın sözcülüğü görevi verdiğimi hatırlamıyorum. Sayın başkanın, Beşiktaş teknik direktörlüğü ve Şenol Güneş'le ilgili açıklama yapması ve bunun yalan olması yakışık almamıştır. Murat Sancak neden, 'Şenol Güneş gelecek sezon Beşiktaş'ta' dedi, bunu çıkıp açıklaması lazım. Bir kulüp başkanının, başka bir kulübün teknik direktörüyle ilgili açıklama yapması herhalde tarihte bir ilktir. Bunu açıklığa kavuşturmak zorundadır. Önümüzdeki sezon için planlamamda, bugün itibarıyla Şenol Güneş yok." ifadelerini kullandı.

"BENİM YERİME MURAT SANCAK KONUŞUYOR"

Çebi, kondisyoner Miguel hakkında da konuştu: "Benim yerime Murat Sancak konuşuyor, ondan kalan boşluğu doldurabilirsek konuşacağız. Medya biraz haksızlık yapıyor. İnsanların başarı ve başarısızlığını konuşabilirsiniz. Ancak arkasında art niyet olmamalı. Şenol Güneş'in yardımcılarından Miguel'e Sergen Hoca ve ekibinden ayrıldıktan sonra ihtiyacımız vardı. Bildiğimiz ve çalıştığımız bir arkadaştı. İspanya'daydı, konuştuk ve anlaştık. Herkesin hocası bir yerlere gidiyor ve geri de gelebiliyor. Bunun altında başka bir şey aramanın anlamı yok. Bunlar profesyonel insanlar, evlerine ekmek götürüyorlar. Sergen Hoca da birçok takımda oynadı ama Beşiktaşlı. Bazı oyuncularımızın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor.

Miguel özgür bir insandır. Şenol Hoca ile fotoğrafını sordum. 'Sevdiğim bir hoca ve yemek yedik' dedi. Dikkat edilmesi gerek ama birileri iftira atacak diye, sevdiklerinizle mi görüşmeyeceksiniz?"





"SENEYE DE ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Önder Karaveli ile yola devam edeceğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Olağanüstü şartlar oluşmazsa, seneye de Önder Karaveli ile devam etmeyi düşünüyoruz." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.