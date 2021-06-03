Ahmet Nur Çebi: Pazartesi TFF ile toplantı yapacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'de yapılan toplantının ardından, pazartesi günü yeni bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezinde Kulüp başkanlarıyla yapılan toplantı sona erdi.

Toplantının ardından, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Çebi açıklamalarında, "Türk futbolundaki her türlü sorunun tartışıldığı yer TFF. Bugün de o toplantılardan birini gerçekleştirdik. Dün yapılan, bizim de tam olarak teyitlerimiz alınmadan yapılmış bir açıklama vardı.

"PAZARTESİ 14.00'TE TOPLANACAĞIZ"

Kulüpler olarak, pazartesi saat 14.00'te bir toplantı yapacağız. TFF de sağ olsun bizi o gün dinleyecek ve belki de aldıkları kararları gözden geçirebileceklerini düşünüyoruz.

Verilen limitler var. Limitlerin ek süreçlerinin uygulanmayacağı bir süreç var. Geçen senelerden kaybettiğimiz ülke puanları var ve bu senelerde Avrupa'da yarışacak takımların ülke puanına katkı verebilmesi için daha başarılı bir süreci geçirmemiz gerekiyor.





"TALEPLERİMİZİ İLETTİK"

Limitlerimizde hoşgörü konusunda taleplerimizi ilettik. Çalışıyorlar. İnşallah verecekleri kararlar uygun olur.

Hem ülke puanı hem pandemi hem de mevcut yüksek kontratlar nedeniyle bazı sıkıntılar var. Limitlerin gevşetilmesi, yabancı kuralı ve küme düşmeyle alakalı konular var.

Yayıncı kuruluşla alakalı bitmeyen sıkıntılarımız var. Sürekli indirim talebi, bizi çok zor durumda bırakıyor. Bunda artık taviz vermeyeceğimizi izah ettik." ifadelerini kullandı.