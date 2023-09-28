Ahmet Nur Çebi: Play-off olursa destek veririz

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar:

Yayın gelirlerinin düştüğü bir süreç içerisinde bunları telafi edecek kaynakları bulmak kısa sürede kolay olmuyor. Sponsorlarımızın Beşiktaş markasına verdiği değerden dolayı bu rakamlar biraz olsun telafi olmuştur. Diğer gelirlerimiz net oturmadı. Yayın geliri, maç sonuçların bağlı. Bilet gelirleri değişiyor. Yüzde 50 civarında sponsorluk gelirlerimiz var. Geçmişe göre bu rakamlar 2 kat arttı. Tüm forma sponslarına bakınca rakamlar ikiye katlandı.

Yayın geliri konusu

Yayın gelirlerinin düşmesinin sebebi, Türk futbolunun her kesimce doğru idare edilmemesinden kaynaklanıyor. Sadece TFF başkanı değil. Başkanların, sporcuların, hakemlerin, herkesin... Ya hep beraber yukarı çıkaracağız ya daha da dibe düşeceğiz. Yumurta tavuk hikayesi. Kötü gittikçe kötü. Terse çevirmek gerekiyor. Futbolun çok önemli olduğunu tüm dünya kabul ediyor. Biz değerini yeteri kadar anlayabilmiş değiliz. Mağlubiyetler galibiyetler bir sonuçtur. O aradaki süreci görmemeye çalışmak, sonuçta olanlar ile kulüplerimize sunmaya çalışmamız doğru mantık değil. Süreci biraz daha geriden alıp altyapıdan ne alıyorsunuz, sporcularla ilişkileriniz nasıl, bütçeyi nasıl yapıyorsunuz, hakemlerle ilgili gelişmelerde modernize olma arzusu var mı yok mu hepsi uzun süreç. Temenni ediyorum ki hep beraber Türk futbolunun marka değerini yukarı çıkarırız. Alamazsak yayın geliri aşağı düştü diye ağlamanın kimseye bir faydası yok.