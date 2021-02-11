Ahmet Nur Çebi: Rosier ve Ghezzal'ı takımda tutmak istiyoruz

Ahmet Nur Çebi, taraftarların bonservislerinin alınmasını istediği Rosier ve Ghezzal'la ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kiralık futbolcuların geleceği hakkında Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Çebi, taraftarların takımda tutulmasını istediği Rosier, Ghezzal ve Montero'yla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Rosier konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rakamsal bir sıkıntı yok, daha tam olarak o aşamaya gelmedik. Tabii ki kadroda kalmasını istiyoruz. Ancak top tamamen Sporting Lizbon’un hocasında. O geri mi çağıracak, yoksa burada kalmasını mı isteyecek, bilemiyoruz. Hocanın kararı Rosier konusuna açıklık getirecek. Ghezzal ve Montero’yu da takımımızda tutmak istiyoruz. Yönetim olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Bu sezon 18 maça çıkan Rosier, 2 gol 3 asistle oynarken, Ghezzal ise verdiği 10 gol pasıyla asist krallığında zirvede yer alıyor.