Ahmet Nur Çebi: Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istediklerini duyurdu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports’ta yayınlanana BeUnited programında canlı yayın konuğu olan Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal hakkında açıklamalarda bulundu.

"DEĞERLERİ ARTIYOR"

Çebi, "Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyoruz. Oyuncularımız iyi oynayınca değerleri de artıyor, çok kolay bir süreç olmayacak ama umarım birçoğuyla önümüzdeki sene yine sahada olacağız." açıklamasında bulundu.

PERFORMANSLARIYLA BEĞENİ ALDILAR

Leicester City'den Beşiktaş'a 1 yıl kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal 21 lig maçında 1 gol 13 asistle, Sporting Lizbon'dan 1 yıl kiralık gelen sağ bek Valentin Rosier ise 23 lig maçında 1 gol 5 asist üretti.