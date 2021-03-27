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    Ahmet Nur Çebi: Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyoruz

    Ahmet Nur Çebi: Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyoruz

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istediklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 10:09
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    Yayıncı kuruluş beIN Sports’ta yayınlanana BeUnited programında canlı yayın konuğu olan Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal hakkında açıklamalarda bulundu.

    Ahmet Nur Çebi: Rosier ve Ghezzal ın bonservisini almak istiyoruz #1

    "DEĞERLERİ ARTIYOR"

    Çebi, "Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak istiyoruz. Oyuncularımız iyi oynayınca değerleri de artıyor, çok kolay bir süreç olmayacak ama umarım birçoğuyla önümüzdeki sene yine sahada olacağız." açıklamasında bulundu.

    PERFORMANSLARIYLA BEĞENİ ALDILAR

    Leicester City'den Beşiktaş'a 1 yıl kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal 21 lig maçında 1 gol 13 asistle, Sporting Lizbon'dan 1 yıl kiralık gelen sağ bek Valentin Rosier ise 23 lig maçında 1 gol 5 asist üretti.

    Ahmet Nur Çebi: Rosier ve Ghezzal ın bonservisini almak istiyoruz #2

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