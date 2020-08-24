Ahmet Nur Çebi: Sadece Necip Uysal indirim yaptı

Yaptıkları transferlerle limitlerinin dolduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, indirim talebine ise istedikleri cevabı alamadıklarını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da yayınlanan Muhabir Saati programına telefonla katıldı.

N'Sakala, Welinton ve Mensah transferleriyle TFF'nin belirlediği limiti doldurduklarını söyleyen Çebi, indirim talepleriyle ilgili de konuştu.

"LİMİTİMİZ DOLDU"

"Yabancı futbolcularımızın %99'u indirim taleplerimizi kabul etmedi. Türk futbolcularımızın hemen hemen tamamına yakını geçen seneyle ilgili (karantina süreci) indirim talebimizi kabul etti. Yabancılar, fedakarlık yapmak istiyor. Yabancı oyuncular, 'Bu sözleşmeleri bir daha bulamayız.' diyorlar. Atiba, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah. 4 futbolcuyla limit doldu. Gönderebildiklerimiz olursa, yeni transferler gelecek."

"NECİP DIŞINDA İNDİRİM YAPAN YOK"

"Vida'nın aldığı ücreti ödemeye yanaşan bir kulüp yok. O da profesyonel bir futbolcu. Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor. Necip Uysal dışında hiçbir oyuncumuz, bizim istediğimiz indirimi ne yazık ki yapmadı. Birkaç oyuncu ile yollarımızı ayırma konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Niyetli olanlar var. Bu oyuncular Ljajic ve Vida değil."