Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk hissini taşıyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonlukla ilgili yaptığı açıklamada, "Her şey var futbolun içinde. Şampiyonluk hissini ve amacını taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes transferiyle büyük yankı uyandıran Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ŞAMPİYONLUK HİSSİNİ TAŞIYORUM"

Şampiyonlukla ilgili konuşan Çebi, "Taraftarın artık pandeminin verdiği yokluktaki desteğini artık istiyoruz. Bu saatten sonra sezon bitene kadar, ben hala istekli, ümitliyim. Her şey var futbolun içinde. Şampiyonluk hissini ve amacını taşıyorum." açıklamasında bulundu.

"GEDSON PLANLADIĞIMIZ BİR TRANSFERDİ"

Çebi, Gedson transferiyle ilgili, "Taraftarın istediği, hoşlandığı, sevdiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutlu olurlar. Biz kendi transferlerimizi planlamalarımız içerisinde yapıyoruz. Taraftarı da mutlu ettiysek ne ala.

Asıl amacımız planlamaya sadık kalarak transfer yapmaktır. Gedson da planladığımız bir transferdi.

Gedson, seneye planladığımız takımın bir parçası olacak. Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almayı planlıyorduk. Şartlarımız bugün için bunu yapabilecek hale geldi. Süreç daha evvelden başlamıştı. Planımız içerisinde olan bir futbolcuydu.

Gedson, bir başka takım istediği için almak istediğimiz bir futbolcu değildi.





"BAŞKA TRANSFER SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şu an için bu arkadaşlar kadro dışıdır. Bunların gitmesi yeni bir transfer yapmamızı gerektirmeyecek. Yeteri kadar futbolcumuz var. Güveniyoruz.

Sakatlıklar ve talihsizlikler nedeniyle istediğimiz noktada olamadık. Bu futbolcuların gitmesi, transfer anlamına gelmez. Ara transferde başka transfer söz konusu değil.

Şöyle de bir şey var; bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir şey anlamıyorum, nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik ben anlayamıyorum. Mesleklerine nasıl bir saygıları var anlayamıyorum.

Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yolları ayırarak doğru yapmışız. Onların bu yapısıyla Beşiktaş'a hizmet edemeyecekleri aşikarmış. Onun için yaptığımız iş doğrudur. Ücretleri çok yüksek.

Bu ücretlerin bir kısmını biz kompanse edelim, siz gidin dememize rağmen burada koşmayı tercih ederek gelen teklifleri reddeden futbolcularla yolları ayırarak doğru karar vermiş olduğumuzu görüyoruz.

Transfere çalışıyoruz. Bir transfer planımız var. Gedson bunun parçasıydı. Uygun şartlarda bulduklarımız olduğu takdirde transferlerimiz devam edecektir. Ancak daha da genç ve mümkün olduğunca altyapıdan katkı verecek arkadaşlarla yola devam etmek istiyoruz.

Önümüzdeki yıllarda bütçelerimiz, şu andakinin yarısı kadar bile olmayacağını bilerek hareket etmek durumundayız. Başka şansımız yok. Şanssızlık olarak addettiğimiz konu Beşiktaş'ı daha da gençleştirecek bir avantajdır.





"BİZ SADECE SAHADA RAKİBİZ, TRANSFERDE DEĞİL"

Biz sadece sahada rakibiz. Transferde rekabet istediğimiz bir şey değildir. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı olduğu yerden yukarı çeker, ne de transferi yapamayan Galatasaray'ı aşağı çeker. Bu tür futbolcular, futbol takımların, camiaların değerini değiştiremez." ifadelerini kullandı.

"BİZİM HOCAMIZ ÖNDER KARAVELİ! BİTTİ"

Teknik direktör transferiyle ilgili net bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "Şenol hocayı severim ama bizim hocamız Önder Karaveli! Bitti." ifadelerini kullandı.