Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk için kenetlendik

Şampiyonluğa inandıklarını belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Önümüzün kesildiğini hissedersem taş üstünde taş bırakmam" dedi.

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, ligin 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

Yarın oynanacak karşılaşma öncesi bir röportaj veren Başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğa olan inançlarından bahsetti.

"HUZURUMUZU BOZMAK İSTEYENLER BAŞARISIZ OLACAK"

Hürriyet'e konuşan Çebi, “Şampiyonluğu hedefleyen takımımızın, hocamızın ve bizlerin huzuru bozmak için bu yollara başvuranlar başarısız olacaklar. Hepimiz şampiyonluk için kenetlendik.” şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, “Beşiktaş’ın önünün saha dışı unsurlar tarafından kesileceği algısının yaratılması ne kadar yanlışsa, gerektiğinde benim bu konuda aksiyon almama Kulüpler Birliği Başkanı unvanımın engel olamayacağı da o kadar açıktır.” dedi.

"TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAM"



'Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak medyadan beklentileriniz nedir?' sorusuna ise Çebi, "İlişkilerimizde açık ve net olmalıyız. Yapmış olduğum açıklamalar isteyerek ya da istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek cımbızlanmamalı. Farklı anlamlara ve spekülasyonlara yol açacak yönlendirmeler yapılarak camialar karşı karşıya getirilmemeli. Ben Beşiktaş Başkanı olarak da Kulüpler Birliği Başkanı olarak da herkes için adalet istiyorum. Beşiktaş’ın önünün saha dışı unsurlar tarafından kesileceği algısının yaratılması ne kadar yanlışsa gerektiğinde benim bu konuda aksiyon almama Kulüpler Birliği Başkanı unvanımın engel olamayacağı da bir o kadar açıktır. Bu bağlamda daha önce söylediğim deyimi tekrar hatırlatmakta yarar var; Beşiktaş’ın önünün kesildiğini hissedersem taş üstünde taş bırakmam." diyerek cevap verdi.