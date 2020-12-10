Ahmet Nur Çebi, Şehitler Anıtı’nda dua etti

2016'da Vodafone Park yakınında yaşanan hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımız, vefatlarının dördüncü yıl dönümünde Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törende dualarla anıldı.

Beşiktaş Kulübü, 4 yıl önce gerçekleşen hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park yakınında yaşanan hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımız, vefatlarının dördüncü yıl dönümünde Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törende dualarla anıldı.

Törene; Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Mesut Urgancılar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Enis Ulusoy, Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Daltaban, İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Şehitler Anıtı’na çelenk ve karanfil bıraktı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi."