Ahmet Nur Çebi: Seneye hakem hatası olmayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem hataları ve şampiyonluk hakkında konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakem kararlarıyla ilgili yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

TFF'ye gelme nedeniyle ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi "Ben, daha önce de hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş Kulübü adına başkan olarak geldim. Buraya gelir, hakem kararlarının yanlış olduğunu gereken cezaların verilmesi gerektiğini anlatırım. Bunu bugüne kadar yapmaya gayret ettim. Bugün ben gelmeden yapılan bir toplantı vardı. Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Hurma ve Ecmel Bey katılmışlar. Ben buna yetişemedim annemin rahatsızlığı dolayısıyla." dedi.





"HAKEM MÜESSESESİNİN KÖTÜ YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Hakem sorununun gelecek sezon olmayacağını söyleyen Ahmet Nur Çebi "Ben camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Bunları yaparken, yapmıyormuşum gibi bir algı yaratılmasını doğru bulmuyorum. Diğer kulüpler de kendilerinin canlarının yandığını söylüyorlar. Hakem müessesesinin bu sezon kötü yürüdüğünü gördük. Türk hakemliğinin daha sağlıklı çalışabilmesi için komisyon çalışıyor. Sezon sonunu geçtikten hemen sonra Türk futbolundaki hakemlik sorunu şu andaki yürütülen çalışmalarla bitecek, hissediyorum. Bunu da buradan müjdeliyorum." ifadelerini kullandı.





"ELİ MASAYA VURMADAN SORUNLARI ÇÖZECEĞİMİZ BİR SÜREÇ YAŞADIK"

VAR hakemlerinin ayrı olması gerektiğini tekrar vurgulayan Ahmet Nur Çebi "VAR hakemleriyle saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini, bir maça VAR, bir maça saha hakemi olarak verilmesinin sağlıksız olduğunu söylüyorum. Ceza sistemi, mükafat verilmesi gibi kendisini toplaması için devreye girmelidir. Beşiktaş'a zarar veren herkesle ilgili ceza verilmesini talep ettim. Bakacaklarını, hakemlerin nasıl değerlendirme yaptığını izleyeceklerini söylediler. Hakemlerle ilgili eli masaya vurmadan bu işlerin nasıl çözüleceğini anlatmaya çalıştığımız bir süreç yaşadık." dedi.





"SORUNU ÇÖZECEĞİM YER BURASI"

Toplantının detayı hakkında bilgi vermeyeceğini söyleyen Ahmet Nur Çebi "İçeride konuşulanları benim söylemem doğru değil ama bakışlarının pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki maçla ilgili daha dikkatli ve titiz bakmaları gerekiğini kendileri de kabul ediyorlar. Toplantı sadece hakemlerle alakalıydı. Ben buraya her seferinde, defalarca geliyorum. Benim bu sorunu çözeceğim yer burası, televizyonda bağırarak popülist hareketler yapmanın, insanları rencide etmenin Beşiktaşlı olarak doğru olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.





"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

Şampiyonluğa inandığını söyleyen Ahmet Nur Çebi "Futbol bu, önümüzdeki 60 puanın nasıl dağılacağını zaman gösterecek. Ben taraftarımızla, camiamızla, teknik heyetimizle ve futbolcularımızla şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum. Biliyorum herkese garip geliyor." dedi.