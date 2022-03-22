Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'le yemek yedi

Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in İstanbul Sarıyer'de bir balıkçıda akşam yemeği yediği belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in akşam yemeğinde bir araya geldiği öğrenildi.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcusu Sinan Engin'in verdiği bilgiye göre; Şenol Güneş ile Çebi'nin Sarıyer'de bir balıkçıda bir araya gelerek akşam yemeği yediği belirtildi.

Bir süredir Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik dedikodular bu bilginin ardından daha şiddetli şekilde konuşulmaya başlandı.





İBRAHİM ÜZÜLMEZ YARDIMCISI OLACAK

Son gelişmelere göre eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Önder Karaveli'nin yerine sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve önümüzdeki sezon ise Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapacağı belirtiliyor.



