Ahmet Nur Çebi: Sergen Hoca'nın geleceği parlak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'ya konuştu.

Sergen Yalçın'ın kalmak istediği sürece takımın başında olacağını belirten Çebi, Oğuzhan Özyakup'a da gönderme yapmayı ihmal etmedi.

"SERGEN HOCA KALMAK İSTEDİĞİ SÜRECE KALACAKTIR"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalanacağı yönündeki haberler hakkında konuşan Çebi, "Sergen Yalçın'ın kontratı devam ediyor. Kendisinden memnunuz. Seneye de devam eden kontratı var. Kontratını yenilediğimiz zaman açıklarız. Sergen Hoca, Beşiktaş'ta kalmak istediği ve başarı olduğu sürece kalacaktır. Geleceği bence parlak. Güzel bir Beşiktaş için uğraşıyoruz." dedi.

"CANER VE GÖKHAN'A KARŞI İYİMSERİZ"

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Başkan,"Lig devam ediyor, futbolcularımızla sezon bitince oturup konuşacağız. Gökhan ve Caner'in kalmaları konusunda oldukça iyimseriz. Hepsine onlarla yola devam etmek istediğimizi söyledim ama maaşlar eskisi gibi olmayacak." dedi.

"DORUKHAN HAKKINI ALACAKTIR"

Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme sorusuna yanıt veren Ahmet Nur Çebi "Dorukhan Toköz ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var, neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız." açıklamasını yaptı.

"OĞUZHAN TOPARLANMADIYSA KALABİLİR"

Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Çebi, "Oğuzhan Özyakup kendini toparlamak için gitti. Kendini toparlayamadıysa kalabilir. Ancak biz de Oğuzhan'ı istiyoruz artık. Hem Dorukhan hem de Oğuzhan ile devam etmek istiyoruz. Ancak zorla güzellik olmaz." diye konuştu.