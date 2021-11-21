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    Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile görüştü

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, takımdaki kötü gidişata çözüm bulması konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'la da bir araya geldiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 12:46
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    Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile görüştü

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün sabah yapılan divan kurulu toplantısına yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte katıldı.

    Başkan, yüksek tansiyonlu geçen toplantının ardından soluğu siyah-beyazlıların Süper Lig maçı için Alanya'da aldı.

    Mücadeleyi tribünden takip eden Başkan Çebi, 2-0'lık yenilgi sonrasında adeta yıkıldı.

    Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile görüştü #1

    BAŞKAN ÇEBİ, SERGEN HOCA'YLA GÖRÜŞTÜ

    Üzgün olduğu gözlenen Başkan, yönetimdeki kurmaylarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı.

    Sergen Yalçın ile görüşen Ahmet Nur Çebi'nin problemin ne olduğunu saptamak istediği ve çözümü için deneyimli teknik adamla fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

    Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile görüştü #2

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