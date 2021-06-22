Euro
10.3677
-0.85%
Dolar
8.7018
-0.78%
Altın
498.23
-0.91%
Borsa
1.408
0.69%
Bitcoin
263.450
-8.10%
EXEN Coin
25.33
-9.60%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C
    Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın sorusuna cevap vermedi

    Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın sorusuna cevap vermedi

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, basın mensuplarının Sergen Yalçın'la olan sözleşme görüşmelerini sorması üzerine hızlıca uzaklaşması, sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 15:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın sorusuna cevap vermedi - İZLE

    SERGEN YALÇIN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

    Kulüpler Birliği'nden istifa ettiğine dair sorulan soruyastifa etmedim. 6 Temmuz’da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım." diyen Ahmet Nur Çebi, konu Sergen Yalçın'a gelince bir anda oradan uzaklaştı.

    Basın mensubunun sorusunu yanıtsız bırakan Ahmet Nur Çebi'nin bu hareketi sosyal medyada da olay olurken siyah-beyazlılar, başkanın bu davranışına Twitter'dan tepki gösterdi.

    Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın’ın evinde toplandı - HABERİ

    Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın sorusuna cevap vermedi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir