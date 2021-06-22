Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, basın mensuplarının Sergen Yalçın'la olan sözleşme görüşmelerini sorması üzerine hızlıca uzaklaşması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın sorusuna cevap vermedi - İZLE



SERGEN YALÇIN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Kulüpler Birliği'nden istifa ettiğine dair sorulan soruya "İstifa etmedim. 6 Temmuz’da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım." diyen Ahmet Nur Çebi, konu Sergen Yalçın'a gelince bir anda oradan uzaklaştı.

Basın mensubunun sorusunu yanıtsız bırakan Ahmet Nur Çebi'nin bu hareketi sosyal medyada da olay olurken siyah-beyazlılar, başkanın bu davranışına Twitter'dan tepki gösterdi.



