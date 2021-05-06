Ahmet Nur Çebi: Sergen zor bir kişilik

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, derbi öncesi yaptığı röportaj'da Sergen Yalçın'la ilgili, "Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.

Derbi öncesi iki takım da çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN ZOR BİR KİŞİLİK"

Çebi yaptığı açıklamalarda, "Biz Sergen Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Sergen, kulübün içinden gelen biri. Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil. Ama önemli olan yaptığı iş.

Sergen hoca işini kusursuz yapıyor. Biz, idari olarak imkanlar çerçevesinde çalışma ortamı yaratıyoruz. Beşiktaş’ın hoca problemi yok. Hocamızla yola devam edeceğiz. Bunun lig sıralaması ile de alakası yok" ifadelerini kullandı.

"GÖNDERME NİYETİMİZ YOK"

Fanatik'e verdiği röportajda Çebi, "Sergen ne diyor, ‘Göndermeden bir yere gitmem.’ Bizim de öyle niyetimiz yok, hiç de olmadı." açıklamalarında bulundu.

AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI

Çebi'nin yaptığı açıklamalar üzerine, Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Ahmet Nur Çebi'ye tepki göstererek, derbi önce yapılan açıklamayı eleştirdiler.