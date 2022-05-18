Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor yasasıyla ilgili, "Yeni spor yasasını hak ettik. Koca çınarları, 100 yıllık kulüpleri borç altına soktuk." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair bir basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek seçim için başkan adaylığı başvurusunu dün yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"100 yıllık kulüpleri borç altına soktuk"

Spor yasası ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, çarpıcı ifadelerde bulundu. Çebi konuyla alakalı, "Yeni spor yasasını hak ettik. Koca çınarları, 100 yıllık kulüpleri borç altına soktuk. Ama yasada yöneticilerin borç alıp vermesiyle ilgili sınırların genişletilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Spor yasasını hak ettik ViDEO

"Yeniden adayım"

Çebi açıklamalarının devamında, "Bir dönem daha Beşiktaş başkanlığı görevini yürütmek adına duyduğum arzuyu dün resmiyete döktüm. Burada yönetim kurulu arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyor ve haklarını helal etmelerini istiyorum.

Yaklaşık sekiz bin oyun beş binini alarak Beşiktaş camiasının bize olan teveccühünün inancıyla yola çıktık. Geldiğimizde çok sıkıntılar vardı, ödemeler altı aydan beri yapılmıyor, gelirler temlikli... Zor günlerde kendimizi Beşiktaş'ın yöneticisi ve başkanı olarak bulduk. Önceliğimiz konuları anlamak sonra sıkıntılı kontratların yükünü kaldırmak, tüm bunları yaparken de sportif başarıyı kovalamak çok önemliydi. Gemiyi sağlıklı şekilde yüzdürmeyi başarabildiğimizi düşünüyorum.





"Daha fazla aday olmasını arzu ettim"

Beşiktaş'ın marka değerini yukarıya çıkarma adına daha fazla aday olmasını arzu ettim, talep ettim. Defalarca söylememe rağmen seçim maalesef bir arkadaşımız ve benim de dahlimle iki kişidir. Diğer arkadaşımıza başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Söyleyebileceğimiz, Beşiktaş'a görev yapmak için talip olanlara saygı duymak ve içtenlikle teşekkür etmektir.

Hatırlanacağı üzere borç 3.3 milyar TL'ydi... Şu anda durum 4.5 milyar TL. Bu keyifsiz bir durum. Faiz ve kur farklarından dolayı 1.3 milyar TL'lik bir fark oluştu. Biz bu 4,3 milyar TL'yi kaçınılmaz olarak görüyor ve daha da artmamış olmasını başarı olarak görüyoruz.

Dönemimizdeki gelirimiz 1,8 milyar, giderlerimiz 1,8 milyar liradır. Yani geldiğim günden beri söylemeye çalıştığım denk bütçeyi aslında bizler gerçekleştirdik.





"Beşiktaş'tan kimsenin alacağı yok"

10 milyon euro civarında olan amatör branş zararı bir sonraki sene 5'e sonraki sene de 2 milyon euroya kadar indirilmiştir. Bunun kısa zaman içinde bilançolara yansıyacağının bilinmesini istiyorum.

Kamuoyunda bilindiği üzere hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir. Özellikle çalışan, emekçilerimizin maaşlarını gününde ödeyebilmek adına verdiğimiz mücadelenin onların yüzüne yansımasından son derece mutluyum.

Adem Ljajic, Douglas, Lens gibi oyunculara yapılan 3-5 milyon euroluk sözleşmeler bu borç yükünün temelidir.

"1903 Lokali için gerekeni yaptık"

Geldiğimizde NO: 1903 Lokali borçlarımızdan ötürü Belediye tarafından alınmıştı. Gerekenleri yaptık, borçlarımızı ödedik ve tekrar kulübümüze kazandırdık lokali. Beşiktaşlılar çocukları ile gidip kahvaltılarını yapabilir.

Stadımızın iskanı yok. Buranın iskanını da almak bize nasip oldu. Akatlar ve Süleyman Seba Tesisleri dönemimizde yenilenmiştir.

Gelecek dönemde genç oyuncularla, maliyeti düşük uzun vadeli bir planla yenilenen kadrosu ile bir süreç başlatmak istiyoruz. Ersinler, Rıdvanlar, Serdarlar, Güvenlerle devam edecek ve yenilerini bulacak, çıkaracağız. Sabır göstererek Beşiktaş'ı hazırlayacağız.





"Rıdvan, Ersin, Serdar için kapımız çalınıyor"

Rıdvan, Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Ama nasıl fayda sağlarız bu önemli. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz hiçbir yere gitmeyecek.

'İki telefon geldi seni istiyorlar' diye hakkın olanın 10 katını isteyemezsin. Bunu bizim çocuklarımız yapmıyor ama menajerler var. Bizim bu çocukları menajerlerden kurtarmamız gerekiyor. Kontrat bitmeden 1-2 sene önce kontrat uzatmak gibi bir mecburiyet yok. Gerekirse bekleriz.

Coin olayına neden girmedik? Diğer kulüplerin bu konularda öyle bahsettiğiniz gibi gelirler elde ettiğini düşünmüyorum. Bu konuda bilgi eksiğiniz var. Bu konuyu delege ettim ekibime, ben de karar vereceğim son aşamada ancak halen bekletiyoruz. Beşiktaş Taraftar Token konusunda benim taraftarım bu token'ı aldığında bundan mağdur olmasını istemem. Bu konuda sık dokuyoruz biraz. Ama Beşiktaş bu işi beceremedi diye bir algı yaratılıyor, oysa biz hukuki tüm detayları en ince noktasına kadar takip ediyoruz. Beşiktaş taraftarı Token alacağım diye arabasını satsın, sonra o Token'in değeriyle taraftarın cebinde para kalmasın. Bizim böyle bir paraya ihtiyacımız yok. Taraftarıma zarar verecek hiçbir şeyin içinde olmam.

Hakemlerle ilgili bağırdığınızda problemi çözebilseydiniz bugün halen bu problem olur muydu? Bir şeyin çözülebilmesi için gidip konuşacaksınız. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum. Bundan fazlası şova girer.





"Hakemlerin hepsi değiştirilmeli"

Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini söylemişler. Umarım o kararı veren Tahkim Kurulu yeni sezonda yerinde olmaz.

TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım.

Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir.

Temenni ediyorum yeni gelen TFF yönetimi bütün kurulları ve eski hakemleri gönderir. Bir Beşiktaş başkanı olarak bunu cesaretle dile getiriyorum. Biz kadar Türk futbolundaki bütün takımlara mağduriyet yaratmışlardır, söz konusu sadece ben değilim.

Valerien Ismael'in sonuna kadar arkasında duracağım, kararlıyım. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli... Hiçbirini ben göndermedim. Çalışmak istemeyenlerle yolları ayırdık." ifadelerini kullandı.