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    Ahmet Nur Çebi stadı terk etti

    Ahmet Nur Çebi stadı terk etti

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisinin ikinci yarısında stattan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 21:33
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    Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin devre arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Yöneticileriyle birlikte Galatasaray Stadyumu'na gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin ilk yarısını Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yan yana izledi.

    DEVRE ARASI STATTAN AYRILDI

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbinin devre arasında stattan ayrıldı.

    Ahmet Nur Çebi stadı terk etti #1


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