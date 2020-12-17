Ahmet Nur Çebi: Talisca'nın gelmesini en çok ben isterim

Ahmet Nur Çebi: Talisca'nın gelmesini en çok ben isterim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Instagram hesabından 'yakında buluşacağız' yazarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca hakkında konuştu.

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Anderson Talisca'nın, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlar 'Geri mi dönüyor?' sorularını akıllara getirmişti.

Brezilyalı futbolcu hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ancak maddi olarak kulübün şartlarına uyması halinde Talisca'yı transfer edebileceklerini söyledi.

"ŞARTLARIMIZA UYARSA ALIRIZ"

Çebi, “Anderson Talisca’nın gelmesini en çok ben isterim. Bonservisini halleder ya da bizim şartlarımıza uyan bir kiralama durumu olursa transferi gerçekleşebilir. Aksi durumda transfere büyük paralar ödeme planımız yok. Bizim önceliğimiz, kulübün yaşaması.” ifadelerini kullandı.

BU EKONOMİK ŞARTLARDA İMKANSIZ

Portekiz ekibi Benfica’dan 2018 yılında 20 milyon Euro karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’a transfer olan Anderson Talisca, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Bonuslarla beraber yıllık 12 milyon euro (114 milyon TL) kazanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi, bu ekonomik şartlarda imkansız gözüküyor.

65 MAÇTA 38 GOL

Çin'de 3 sezonda 65 maça çıkan yıldız futbolcu, rakip fileleri 38 kez sarsarak klasını orada da gösterdi.